43-летняя Юлия Барановская заявила о готовности снова стать матерью

Российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о желании стать матерью в четвертый раз. Ее слова приводит Super.

«Детей сложно планировать. Я очень хочу, и я этого никогда не скрывала. Не то чтобы я хочу еще одного, я вообще хочу детей. А получится, не получится, сколько, какого пола — мне не важно. Я знаю, что у меня есть желание, и оно огромное», — заявила знаменитость.

Артистка также призналась, что ее дети ревностно относятся к идее о пополнении в семье. Так, по словам телеведущей, ее 11-летний сын переживает за своего старшего брата, которому якобы и так достается мало внимания. При этом младший наследник тоже не против быть в центре внимания, добавила она.

«Ему нужно все время огромное внимание. Ему кажется, что, если появится еще кто-то, он этого внимания лишится», — отметила Барановская.

Звезда подчеркнула, что старается объяснять наследнику, что дети — это прекрасно. Она также верит в то, что после рождения ребенка человек ничего не лишается, а, напротив, многое приобретает.

Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: 18-летнего Артема и 11-летнего Арсения, а также 15-летнюю дочь Соню. Барановская и Аршавин развелись в 2013 году, и почти 7 лет спортсмен не виделся с детьми. Тем не менее в 2019 году бывший футболист возобновил общение с наследниками.

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