Риелтор Муравьев заявил, что дачу Пугачевой на Истре могут снять фанаты певицы. Об этом сообщает aif.ru.

На днях стало известно, что Алла Пугачева передумала продавать свою дачу на берегу Истринского водохранилища — покупатели так и не нашлись. Теперь знаменитость хочет сдавать дом в аренду за 700 тысяч рублей в месяц.

По словам риелтора Константина Муравьева, такая цена соответствует рынку.

«В сезон, речь идет о периоде с мая по сентябрь, запрашиваемые 700 тысяч рублей — нормальная цена для такого дома. В несезон это уже дороговато, дача в холодные месяцы уже не актуальна. Но, учитывая звездный статус объекта, 700 тысяч — нормальная цена», — заявил он.

Муравьев считает, что заплатить солидную сумму за аренду недвижимости могут поклонники Пугачевой.

«Ее может снять кто-то из фанатов. Дача может заинтересовать кого-то из состоятельных людей, чтобы арендовать ее и потом рассказывать всем знакомым, что живет в доме Пугачевой», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева платит за обучение детей за границей 4,5 миллиона рублей.