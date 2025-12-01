«Результаты неутешительные»: у Розы Сябитовой возникли проблемы со здоровьем из-за реалити-шоу

63-летняя сваха Роза Сябитова рассказала о проблемах со здоровьем. Телеведущая обратилась в клинику, где ей посоветовали сделать операцию.

Как пояснила Сябитова, ей пришлось обратиться в клинику из-за активного участия в реалити-шоу. После недавних съемок у нее заболела рука, и сваха решила провериться. Врач порекомендовал ей пройти МРТ.

«МРТ сделана, результаты получены. Пока неутешительные. Нужно делать операцию. Буду держать вас в курсе. Все-таки очень хочется на следующий год поучаствовать в экстремальных шоу. Так что до встречи!», — поделилась она в своем Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что не берегла себя. По ее словам, тело можно тренировать и в 50, и в 60, и в 70 лет, но выполнять физические нагрузки необходимо через расслабление тела, а знаменитость об этом забыла. В итоге у нее возникли проблемы со здоровьем.

В комментариях пользователи поддержали сваху и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Переживаем за вас и держим кулачки! Надеюсь, еще увидим вас в реалити! Главное, побольше отдыхайте»; «Берегите себя, вы нам очень нужны! Без вас на ТВ скучно», — написали они.

Напомним, недавно Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз. Ее дочь Ксения родила сына.