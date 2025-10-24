Результат диеты Афродиты? Анастасия Стоцкая удивила фанатов своей фигурой

43-летняя певица Анастасия Стоцкая вышла в свет и удивила поклонников своим внешним видом. Фигура артистки стала намного атлетичнее.

Для публичного мероприятия, как сообщает Kp.ru, знаменитость выбрала черные обтягивающие брюки, белый лонгслив и ботильоны на каблуке. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру Анастасии.

В недавнем интервью Стоцкая рассказывала об уникальной диете Афродиты, согласно которой в течение нескольких недель нужно есть только козий сыр и свежие огурцы. Результат такого питания Анастасия назвала «потрясающим».

Звезда не уточняла, придерживается ли этой диеты всерьез на регулярной основе. Поэтому неизвестно, что конкретно помогло Стоцкой избавиться от лишних килограммов — еще несколько лет назад Анастасия отличалась пышными формами.

Артистка была дважды замужем. От второго супруга, ресторатора Сергея Абгаряна, она родила сына Александра и дочь Веру. С 2021 года Анастасия живёт с артистом мюзиклов Александром Казьминым.

Ранее Анастасия Стоцкая отреагировала на откровения Филиппа Киркорова, рассказавшего о смерти любимой собаки и предложила подарить ему нового питомца.