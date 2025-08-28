«Это очень личное»: Стоцкая выразила готовность помочь потерявшему друга Киркорову
Певица Анастасия Стоцкая отреагировала на откровения Филиппа Киркорова, рассказавшего о смерти любимой собаки. Артистка выразила готовность подарить исполнителю хита «Цвет настроения синий» нового питомца.
«Дарить собаку – это очень личное. Надо понимать, какую породу выбрать, готов ли потенциальный хозяин к такому сюрпризу. По предварительной договоренности можно, конечно», - сказала Анастасия в беседе с Абзацем.
При этом певицы подчеркнула, что не будет делать неожиданных подарков, которые могут быть не к месту.
Напомним, в 2025 году Филипп Киркоров похоронил отца, а через несколько месяцев у него умер пес по кличке Хари, который прожил в семье артиста 16 лет. На светском мероприятии певец не смог сдержать слез и заявил, что этот год для него стал тяжелым. При этом Киркоров обратился к друзьям и коллегам и попросил больше не дарить ему собак.
