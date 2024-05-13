Резкое падение: Константин Меладзе потерял почти 500 тыс. рублей после отъезда из России

Композитор Константин Меладзе потерял 481 млн рублей после отъезда из России. Его годовой доход упал с 500 до 19 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Издание уточняет, что музыкант лишился нескольких активов: он распустил группу «ВИА Гра» и продал особняк на Рублевке, в котором жил с певицей Верой Брежневой. У композитора только осталась компания «Меладзе мьюзик», которой принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД». При помощи нее организуют концерты Валерия Меладзе, его жены Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой и Софии Тарасовой. Также у артиста есть звукозаписывающая студия.

По последним отчетам, компания заработала в 2023 году всего 19 млн рублей. При этом лейбл «Первое музыкальное издательство», в котором сестре Константина Лиане принадлежит 12% получил два млрд рублей. В него входит Зиверт, Нюша, Шнур, Ева Польна и другие артисты.

Однако отметим, что в сравнении с 2022 годом, когда Меладзе эмигрировал из России, доходы музыкальной компании увеличились на 2,7 млн рублей.