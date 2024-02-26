Покинувший Россию Константин Меладзе получил рекордный доход в России

Уехавший из России продюсер и композитор Константин Меладзе заработал почти на три миллиона рублей больше в 2023 году благодаря лейблу. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, принадлежащий продюсеру лейбл «Меладзе Мьюзик» в минувшем году принес ему 19 млн рублей. В сравнении с 2022 годом, когда Меладзе эмигрировал из России, доходы музыкальной компании увеличились на 2,7 млн рублей.

Уточняется, что с «Меладзе Мьюзик» продолжают сотрудничать Валерий Меладзе, Вера Брежнева и группа «ВИА Гра». Все эти артисты покинули страну и в настоящий момент работают за границей. Сам продюсер сейчас проживает в Италии.

Прибыль лейбла журналисты связывают с работой российских стриминговых платформ. В прошлом году каталог сервисов пополнился совместной композицией экс-солистки «ВИА Гры» Софии Тарасовой и Константина Меладзе «Почему я?».

Ранее стало известно, что Константин Меладзе разрешил Вере Брежневой выступать с хитами «ВИА Гры».