Резко ухудшились когнитивные способности: что происходит с Бари Алибасовым в больнице

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов не может вспомнить, как оказался в больнице, и из-за этого кричит на врачей. По информации Telegram-канала Mash, это связано с нарушениями когнитивных способностей на фоне стеноза сонной артерии.

25 февраля в СМИ и социальных сетях появились новости, что Бари Каримович попал в клинику. Сообщалось, что ему стало плохо, после чего было принято решение вызвать медиков, а те настояли на госпитализации. Затем после обследования у него диагностировали инсульт.

На данный момент Алибасов по-прежнему остается под присмотром врачей. Есть данные, что из-за проблем со здоровьем он стал терять память. Так, он не понимает, как именно попал в больницу. Из-за этого он раздражается и срывается на персонале учреждения. Источник Mash рассказал, что продюсер кричит, поэтому сотрудники клиники вынуждены постоянно заново ему объяснять, что с ним произошло.

Напомним, что на фоне новостей о госпитализации Бари Каримовича в Москву вылетел его сын. Он поделился с журналистами, что жизни его отца ничего не угрожает.

Ранее сын Бари Алибасова раскрыл пикантную причину, из-за которой его отец попал в больницу.