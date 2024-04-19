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Опубликовано 19 апреля 2024, 21:17
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Резко стало плохо: Любовь Успенская обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

112: Любовь Успенская обратилась к врачам с жалобами на боли в области сердца.
Резко стало плохо: Любовь Успенская обратилась к врачам из-за проблем с сердцем

© Starface.ru

Певица Любовь Успенская обратилась к врачам. Она пожаловалась на боли в области сердца.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его информации, 70-летней артистке оказывают помощь. Решается вопрос о госпитализации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артистке резко стало плохо, участилось сердцебиение. Она находилась на Мосфильмовской улице.

Неделю назад 12 апреля артиста Юрия Куклачева госпитализировали из «Вегас Сити Холла», где проходило мероприятие в честь его 75-летия. Дрессировщику кошек стало плохо поле выступления. Он побледнел, попросил стул. Куклачева на скорой доставили в больницу. У него диагностировали инфаркт. Куклачеву провели трехчасовую операцию.

По последним данным, сейчас артист проходит реабилитацию. Его берегут от массовых посещений. Как рассказала Пятому каналу администратор его театра кошек Инга Герасимова, с сегодняшнего дня Куклачев стал заниматься физической нагрузкой, он встает и ходит. Врачи не дают прогнозов.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия Караева
Теги:
Любовь Успенская
сердце
врач