Резко похудевший сын Никаса Сафронова удивил публику внешним видом. Об этом сообщает Kp.ru.

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин еще год назад весил около 300 кг. Мужчина испытывал большие проблемы со здоровьем. Однако на днях его заметили постройневшим — сын художника появился на выставке отца, которая накануне открылась в Санкт-Петербурге.

Раскрывать секрет похудения журналистам он отказался, сославшись на занятость.

«Ребят, я работаю, некогда разговаривать», — сказал он.

Отец Луки тоже отказался комментировать похудение сына. Однако Никас Сафронов отметил, что организация мероприятия полностью легла на плечи Затравкина.

«Мне просто некогда, я готовлю еще две выставки в Ватикане и Дубае, плюс есть обязательства перед клиентами, работаю в мастерской до самого утра. Все, что вы видите, организовал Лука. Он прилетел в Петербург за две недели до открытия и занимался всем», — рассказал художник.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Славы ответила на критику резкого похудения после родов.