Резидент Comedy Club Марина Кравец станет мамой во второй раз

Юмористка Марина Кравец готовится стать мамой во второй раз. Об этом она объявила лично во время съемок проекта «Лига городов». Подробности сообщает Super.ru.

По информации источника, резидент Comedy Club призналась, что во втором сезоне шоу, в котором опытные комики помогают начинающим, не сможет быть наставником, так как в ее семье скоро ожидаются большие перемены, и они не позволят ей работать. Другие детали своего положения Марина рассказывать пока не спешит.

К слову, свою первую беременность Кравец скрывала до поздних сроков. Ни она, ни ее муж Аркадий Водахов не говорили о пополнении, и только практически к рождению ребенка раскрылась правда. У супругов появилась на свет девочка, которую назвали Вероникой.

Стоит отметить, что в последние несколько лет карьера Марины пошла в гору. Она стала выходить за рамки Comedy Club, благодаря которому обрела популярность, и начала осваивать роль ведущей. Вместе с комиком Гариком Мартиросяном она запустила новое шоу «Конфетка», затем стала наставницей в «Лиге городов» и членом жюри в «Ярче звезд».

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