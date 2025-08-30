Актрису Сашу Бортич внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщают «Известия».

30 августа журналисты узнали, что российскую актрису Сашу Бортич внесли в списки сайта «Миротворец». Утверждается, что знаменитость попала туда из-за участия в съемках картины «Викинг», которые проходили в 2016 году в Крыму.

Издание отмечает, что другие актеры, снявшиеся в этом фильме, также внесены в перечень: Светлана Ходченкова и Данила Козловский.

Напомним, это не первые российские знаменитости, которые есть на сайте «Миротворец». До этого туда вносили Филиппа Киркорова, Чулпан Хаматову, Эдуарда Радзюкевича, Мирославу Карпович и многих других.

