Режиссера Светлану Джимбинову до сих пор не похоронили: мумифицированное тело не выдают родным

Режиссер Светлана Джимбинова до сих пор не похоронена, несмотря на то, что ее мумифицированное тело обнаружили еще две недели назад. Как стало известно, родственники уже решили, что кремируют кинематографиста, но пока не могут этого сделать.

Источник издания kp.ru рассказал, что прах Джимбиновой будет помещен в ячейку на Донском кладбище. Там же покоятся ее отец, а также брат. Но пока близкие режиссера не знают, когда смогут провести похороны. Дело в том, что следственные работы все еще не завершены, а до их окончания тело не может быть выдано родственникам почившей.

Отметим, что до сих пор до конца неизвестно, как именно умерла Светлана. Ее труп пролежал в квартире около полутора лет. Члены семьи режиссера признались, что в последние годы жизни она постоянно переживала за свою жизнь. У нее была навязчивая мысль, что за ней придут люди, заинтересованные в богатой библиотеке, которая раньше принадлежала ее брату. Джимбинова была уверена, что некто поспособствовал его ухожу из жизни, и после этого нацелился на нее.

Ранее стало известно, что отец продюсера сериала «Измены» Ивана Голомовзюка найден мертвым в квартире.