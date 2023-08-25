Отца продюсера «Караморы» и «Перевала Дятлова» нашли мертвым в квартире

Отец продюсера сериала «Измены» Ивана Голомовзюка найден погибшим в своей квартире, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 65-летний Игорь Голомовзюк несколько дней не выходил на связь с родственниками, тогда близкие решили съездить к нему домой и проверить состояние мужчины. Когда родственница зашла в квартиру, то обнаружила лежащее на полу тело Головомзюка.

Как отмечают журналисты, у мужчины была травма головы и рана на ноге. При этом сама квартира была закрыта на замок. Что именно произошло, теперь выясняют следователи.

Иван Голомовзюк — известный кинопродюсер и заместитель гендиректора телеканала ТВ-3 по производству. В индустрии кино начал работать в 2004 году — администратором на съемочной площадке фильма «Время собирать камни». Сейчас на счету Ивана такие фильмы и сериалы, как «Свободные отношения», «Перевал Дятлова», «Обычная женщина» и другие.

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