Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав на полтора года за пьяную езду

Суд в Москве вынес решение по делу режиссера Сарика Андреасяна, который в мае этого года был остановлен на автомобиле в Москве в состоянии алкогольного опьянения. Кинодеятеля лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф.

Подробности сообщает mk.ru.

В мае сотрудники ГИБДД остановили машину Андреасяна на Цветном бульваре. Инспектор заметил, что у водителя было красное лицо, почувствовал запах алкоголя.

Режиссеру предложили пройти проверку – прибор показал 0,403 промилле. Это превышало допустимую дозу.

Дело Андреасяна рассматривал судебный участок Мещанского района столицы. Суд принял решение лишить продюсера прав на полтора года и оштрафовать на 30 тыс. рублей.

Издание сообщает, что до решения суда режиссер подарил жене иномарку «Бентли». В начале сентября говорилось, что семья купила квартиру в Москве, стоимость имущества оценивается примерно в 80 млн рублей.