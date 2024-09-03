Режиссер Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру в центре Москвы за 80 млн рублей

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк купили квартиру в центре Москвы. Риелтор оценил стоимость жилища в 80 млн рублей.

Квартира Андреасяна и Моряк находится в старинном доходном доме. Ее площадь – более 147 квадратных метров. В квартире нестандартные и высокие потолки – почти 4 метра.

Риелтор Юрий Паршиков назвал примерную стоимость жилища. По его словам, жилье подобного метража в этом районе стоит около 45 млн, но в данном случае цена еще выше. Эксперт предположил: квартира куплена на вторичном рынке, но в ней сделан капитальный ремонт.

«С учетом дорогостоящей мебели и технических излишеств стоимость может достигать 80 миллионов рублей», - сообщил Паршиков Telegram-каналу «Звездач».

Ранее сообщалось, что модель Виктория Лопырева появилась на премьере фильма в Москве с сумкой по цене квартиры. Стоимость аксессуара оценили в 7 млн 135 тыс.