Режиссера Федора Бондарчука и актрису Паулину Андрееву заподозрили в воссоединении

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева могут не довести развод до конца. По данным источника Telegram-канала «Антиглянец», постановщик заинтересован в том, чтобы вновь быть с женой.

Слухи о том, что Бондарчук находится в процессе развода, появились в 2024 году. Поклонники уже давно заметили, что кинематографист не выходит в свет с Паулиной, не носит обручальное кольцо и отказывается давать комментарии о личной жизни. Масла в огонь подлили обсуждения его возможного романа с актрисой Софьей Синицыной. Впрочем, эта интрижка не подтвердилась.

Теперь же в Сети активно обсуждают, что супруги могут наладить отношения. Сообщалось, что в начале года они вместе улетели на отдых. Источники из окружения пары утверждают — у актрисы и режиссера немалые шансы вновь сойтись.

«Режиссер в этом весьма заинтересован», - пишут авторы «Антиглянца».

Напомним, что инсайдеры также говорили о том, что супруги уже даже живут раздельно. Якобы у них различаются темпераменты и взгляды на жизнь. Сами же Паулина и Федор по-прежнему сохраняют молчание.

Ранее стало известно, почему Федор Бондарчук покинул «Ленфильм».