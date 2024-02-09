Режиссер «Золотого граммофона» раскрыл подробности конфликта Лободы и Краймбрери

Режиссер-постановщик Андрей Сычев рассказал подробности скандала во время премии «Золотой граммофон». Он напомнил, что Светлана Лобода создала конфликтную ситуацию и отказалась выходить на сцену из-за молодой певицы Мари Краймбрери, которая представила свой номер перед украинской звездой.

Причиной недовольства Лободы стало использование шести ванн в номере Краймбрери.

«Лобода долго готовилась. Только потом она пришла с ванной. Я ей написал, что у нас уже ванна в количестве шести штук есть. Она заявила: «Мне пополам. Какая моя ванная и какие те ванные — не сравнить», - рассказал Сычев в YouTube-шоу Яны Чуриковой, добавив, что в итоге команда артистки обвинила его в непрофессионализме.

Кроме того, режиссер признался, что в российском шоу-бизнесе много скандальных звезд, которые очень «дотошно» относятся к постановке их номеров. Так, однажды, певец Сергей Лазарев отказался от предложенной для него постановки с проекцией на танцоров.

Ранее мы писали, что рэпер Олег Влади обвинил в мошенничестве Светлану Лободу. Участник группы «Каста» заявил, что артистка подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит «А может, к чёрту любовь».