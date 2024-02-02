15-летний актер Леон Кемстач рассказал о закулисье сериала «Слово пацана». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на YouTube-канал Леона.

Леон Кемстач прославился после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В личном блоге начинающий артист рассказал, как проходили съемки проекта.

Леон подружился с Рузилем Минекаевым, однако, по сценарию, их героям нередко приходилось драться. Один из самых эпичных эпизодов драки произошел после реплики: «А что морда такая злая, предъявить мне что-то хочешь?».

Как выяснилось, съемка данной сцены проходила в Ярославле. По словам Леона, репетиция рукопашного боя проходила не на ринге, а в местной гостинице, в которой жили актеры. После этого начались съемки драки на улице. Режиссер Жора Крыжовников контролировал процесс.

«Слушайте, не торопите их, кинул палку, отошел, чуть постоял, снова отошел, постоял», — обращался режиссер к съемочной команде.

По словам Леона, они с Рузилем замерзли, пока снимался данный эпизод. При этом актер отметил, что они на многое готовы ради работы и зрителей.

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