Режиссер Забугорский рассказал, что Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) бедствует за границей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Кинорежиссер Олег Забугорский заявил, что уехавший из России Алексей Панин* едва сводит концы с концами, живя в Европе.

«Ближайший кандидат под мост — любитель собак Панин*, который тоже последний хрен без соли доедает. Максим Покровский** (признан иноагентом на территории РФ) еще не все запасы проел. Он пока живет за счет того, что прямо источал ненависть к России и топил „за Украину“, это принесло дивиденды», — заявил он.

При этом Забугорский добавил, что некоторые уехавшие артисты все же могут не беспокоиться о заработках, так как достаточно много накопили за годы работы в России. Среди них режиссер назвал Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ).

Ранее мы писали о том, что Алексей Панин* долгое время считал себя любимым актером Путина.

*признан иноагентом на территории РФ.