Режиссер Забугорский рассказал, что Алексей Панин* бедствует за границей
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Режиссер Забугорский рассказал, что Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) бедствует за границей. Об этом сообщает NEWS.ru.
Кинорежиссер Олег Забугорский заявил, что уехавший из России Алексей Панин* едва сводит концы с концами, живя в Европе.
«Ближайший кандидат под мост — любитель собак Панин*, который тоже последний хрен без соли доедает. Максим Покровский** (признан иноагентом на территории РФ) еще не все запасы проел. Он пока живет за счет того, что прямо источал ненависть к России и топил „за Украину“, это принесло дивиденды», — заявил он.
При этом Забугорский добавил, что некоторые уехавшие артисты все же могут не беспокоиться о заработках, так как достаточно много накопили за годы работы в России. Среди них режиссер назвал Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ).
Ранее мы писали о том, что Алексей Панин* долгое время считал себя любимым актером Путина.
*признан иноагентом на территории РФ.