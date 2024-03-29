«Называл себя любимым актером Путина»: критик Шпагин высказался о Панине*

Известный актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ), который после начала СВО уехал из России, долгое время считал себя «любимым актером» президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил кинокритик Алексей Шпагин, передает NEWS.ru.

Как рассказал Шпагин, подобный статус актер присвоил себе после того, как получил Государственную премию РФ за роль в фильме «Звезда».

«С момента вручения премии и еще много лет Панин* называл себя „любимым актером Путина“. Являлся ли он действительно любимым актером президента, достоверно неизвестно», - отметил кинокритик.

Он также подчеркнул, что в 2000-е годы с Паниным* было невозможно пройти по улице Арбат в Москве, поскольку прохожие моментально узнавали его и просили автографы.

Напомним, премьера фильма «Звезда» режиссера Николая Лебедева состоялась в 2002 году. Вместе с Паниным* в киноленте сыграли Игорь Петренко и Алексей Кравченко. Картина, постановщик и все три актера получили Государственную премию РФ в 2003 году, которую вручил им президент России Владимир Путин.

Ранее Алексей Панин* высмеял высказывания Никиты Кологривого и предложил потрогать его за ногу.

*(признан иноагентом на территории РФ)