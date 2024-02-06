Режиссер Юрий Грымов заявил, что скандалы вокруг нового фильма «Мастер и Маргарита» являются пиар-ходом

Скандалы вокруг новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» являются пиар-компанией фильма. Об этом в беседе с Kp.ru заявил режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

«Это же большие деньги. Помните фразу «любое упоминание, кроме некролога, уже хорошо»? Пиар для фильма очень важен, потому что кино — скоротечный товар, он быстро портится. Если не соберет деньги за первый уик-энд, то все закончится», — отметил режиссер.

Юрий Громов считает, что кассовые сборы фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» объясняются тем, что зрители идут в кино в первую очередь из-за имени писателя.

Кроме того, по мнению режиссера, в «Мастере и Маргарите» присутствует бесовщина, однако вопрос, куда ведет этот фильм, остается открытым.

Напомним, фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина собрал 406 млн рублей за минувшие выходные. Это привело к тому, что кинокартина стала лидером проката в России.

Ранее мы писали о том, что актер Александр Адабашьян, сыгравший роль Берлиоза в картине «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко в 2005 году, заявил, что сценаристы не понимают смысла «Мастера и Маргариты».