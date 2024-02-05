Актер Адабашьян заявил, что сценаристы не понимают смысла «Мастера и Маргариты». Об этом сообщает НСН.

Актер Александр Адабашьян в 2005 году сыграл роль Берлиоза в картине «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Он признался, что читал много разных сценариев после успеха фильма, однако все они так или иначе не соответствовали замыслу романа Булгакова.

«В большинстве случаев я удивлялся, что никто даже не понял, о чем идет речь в романе! Кто-то увлекался всякими развеселыми трюками, которые можно было исполнить в то время, кого-то интересовала любовная история. Для многих современных сценаристов эта история была „капустником“», — объяснил актер.

Адабашьян признался, что не смотрел новую экранизацию. Впрочем, он пообещал оценить кино и выяснить, снимался ли фильм ради заработка, как об этом говорил режиссер Владимир Бортко.

«Это новое поколение режиссеров, я не особо в нем ориентируюсь. Посмотрю, тогда составлю свое представление», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что новый фильм «Мастер и Маргарита» собрал 406 млн рублей за выходные.