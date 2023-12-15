Режиссер Вырыпаев заочно получил восемь лет колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор режиссеру Ивану Вырыпаеву за распространение ложной информации о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что в отношении кинематографиста было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Срок наказания Вырыпаеву будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания его на территории России. Помимо этого, режиссеру запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

Известно, что прокурор запрашивал Вырыпаеву десять лет колонии. Сам кинематографист с 2014 года проживает в Польше, в минувшем году он получил гражданство этой страны и отказался от российского паспорта.

Ранее мы писали, что в отношении певца Шарлота возбудили уголовное дело за сожжение российского паспорта. Примечательно, что до этого на вернувшегося в Россию музыканта уже возбудили уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.