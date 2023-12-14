На певца Шарлота возбудили уголовное дело за сожжение российского паспорта, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее на вернувшегося певца уже возбудили уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание, которое грозит Шарлоту - 6 лет лишения свободы.

Как сообщают СМИ, накануне на музыканта возбудили еще одно дело. На этот раз по статье 325 УК РФ (Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов). По этой статье Шарлоту может грозить еще до года заключения в колонии.

Напомним, певец Шарлот вернулся в Россию 22 ноября. В аэропорту его задержали правоохранители. Позже суд назначил 13 суток административного ареста, а затем музыканта арестовали до 24 января. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее мы писали о том, что отец Шарлота намерен обжаловать его арест. По словам Валерия, избранная мера пресечения для его сына слишком суровая. Он также напомнил, что музыкант сдал один свой загранпаспорт на хранение в органы, а второй сжег.