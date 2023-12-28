Режиссер Войтинский нашел довод в защиту оскандалившихся у Ивлеевой звезд

Кинорежиссер Александр Войтинский выступил против отмены артистов, принявших участие в вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Он сравнил массовый отказ от услуг оскандалившихся звезд «психической болезнью».

«Даже такой нормы в законе нет: чинить препятствия к творчеству, вырезать из кино. Это диктат чей-то, основанный на том, что он управляет финансами. Объясните человеку, который живет в нормальной культурной среде, почему какого-то артиста кто-то удаляет. Это же как будто бы психическая болезнь», - сказал режиссер в беседе с порталом Ura.ru.

Войтинский заверил, что ему все равно, как веселятся другие люди, и добавил, что кино сейчас находится в заложниках у спонсоров. Он сравнил скандал вокруг вечеринки с куклами у Карабаса Барабаса, «которые танцевали, пока им было разрешено».

«Конечно, это ни в какие ворота не лезет. Кино не окупается в России практически никогда. Практически весь кинематограф существует за счет дотации государства. Кто заказывает музыку, тот и танцует. Это просто вопрос силы», — заключил продюсер.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что федеральные российские телеканалы объявили бойкот Киркорову. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.