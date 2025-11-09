Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год. Ее 17-летняя дочь Октавия родила девочку несколько месяцев назад, однако радостное событие удалось сохранить в секрете.

В личном блоге Гай Германика впервые опубликовала фотографию с младенцем на руках. При этом лицо ребенка она скрыла за эмодзи котенка.

Как пишет Kp.ru, снимки были сделаны на дне рождения сына Валерии Августа, которому исполнилось 6 лет. Также у режиссера есть 9-летняя дочь Северина.

Судя по фотографиям, 17-летняя Октавия и ее возлюбленный также присутствовали на празднике.

«Чтоб я так выглядела, когда у меня появятся внуки!» — поддержала Валерию в комментариях хозяйка «Царского Цирка» Анна Кранц.

Пользователи Сети также поздравили Гай Германику с пополнением в семье.

«Внучка… Какой кайф. Поздравляю, это такое счастье!» - отметили комментаторы.

