Режиссер Валерия Гай Германика разводится с мужем-бизнесменом после 4 лет брака

Режиссер Валерия Гай Германика разводится в мужем-бизнесменом, с которым прожила в браке четыре года. Причину разрыва она раскрывать не стала, но честно призналась, что далось ей это решение тяжело.

В личном блоге Германика вышла на связь с поклонниками и неожиданно для многих сделала заявление о расставании с супругом. Примечательно, что пара была одной из самых образцовых, и фанаты даже не сомневались, что в семье царит полная идиллия. Однако это оказалось не так. По словам режиссера, развод «может убить ее», но она постарается справиться, если перенесет свою жизнь на пленку.

«Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. <…> Господь, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой», - написала Валерия в социальной сети.

Напомним, что с бизнесменом Денисом Молчановым режиссер тайно расписалась в 2019 году. Тогда же стало известно, что Германика ждет третьего ребенка. Впрочем, предприниматель стал отцом не только для этого малыша, но и для других детей жены – он удочерил Октавию и Северину.

Валерия всегда отзывалась о супруге только с положительной стороны. Честно заявляла – он умнее ее, имеет два высших образования, поэтому спорить с ним бесполезно. О проблемах в паре в последнее время разговоров не велось, поэтому пока неизвестно, что же стало причиной для разрыва этих отношений.

Ранее Валерия Гай Германика рассказала о приставаниях соседа, который поджег ей дверь.