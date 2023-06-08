«Поджег дверь»: Валерия Гай Германика сообщила о приставаниях соседа

Кинорежиссер Валерия Гай Германика избирательно относится к походам по мероприятиям, поэтому ее можно увидеть не на каждой светской вечеринке. Девушка говорит, что сменила амплуа и теперь снимает клипы для эстрадных исполнителей. Она говорит, что они полны страсти и экшена. Как оказалось, в ее жизни этого тоже хватает.

Знаменитость побывала на презентации ролика певицы То-Ма, где рассказала не только о творчестве, но и о своей жизни. По словам Валерии, в молодом возрасте в нее влюбился сосед. Парень пытался завоевать внимание девушки, но она ответила ему отказом. Тогда разъяренный Ромео решил отомстить красавице и даже поджег ей дверь.

Режиссер рассказала о приставаниях соседа в беседе с mk.ru.

«Это так смешно было. Звонок в дверь, а подруга говорит, что он там стоит и в глазок пистолет деревянный сует. Мы дошли до того, что мне этот сосед дверь поджег. Хотя, может и не он», – поделилась Валерия.

На кадрах звезда улыбалась и делала вид, что эта ситуация ее никак не смутила. Она уверена, что юноша все это делал во имя любви. Журналисты поинтересовались, чем закончилась эта история.

«Я не знаю, где сейчас этот доблестный рыцарь. Просто юноша так проявлял свои чувства. Мне 14 лет было, я читала Иммануила Канта и Фридриха Ницше», – подытожила девушка.

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