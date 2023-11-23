Режиссер Валерия Гай Германика назвала развод с мужем Молчановым убийством семьи

Режиссер Валерия Гай Германика после объявления новости о разводе с мужем Денисом Молчановым вновь высказалась о драме в личном жизни. Она призналась, что разрыв дается ей тяжело, и в принципе все происходящее она считает убийством семьи.

Напомним, что постановщик была замужем за бизнесменом четыре года. Их брак был образцово-показательным, и никогда они не выставляли ссоры напоказ. Именно поэтому сообщение о том, что артистка подала на развод, стали шоком для многих ее фанатов. В личном блоге Валерия признавалась, что для нее расставание с супругом – тяжелое испытание, которое вполне может убить ее.

Спустя время режиссер вновь вышла на связь и заявила, что развод не проходит спокойно и ей по-прежнему крайне тяжело.

«Я не развожусь «спокойно». Развод – это же ужасно! Это убийство семьи, а мы все люди православные», - цитирует слова Валерии Гай Германики «7Дней.ru».

Разглашать причину расторжения союза режиссер по-прежнему не хочет. Отметим, что в браке с Молчановым у нее родился ребенок. Также бизнесмен удочерил дочерей жены от других отношений - Октавию и Северину.

Ранее 42-летний актер Гарик Харламов пожаловался на финансовые трудности после развода.