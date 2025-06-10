Режиссер Шахназаров удивлен повышенному вниманию к вышедшему по УДО Ефремову

В апреле осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО. После в СМИ заговорили о дальнейшей карьере и съемках артиста. Режиссер Карен Шахназаров признался, что не понимает, чем вызвано повышенное внимание к знаменитости.

Режиссера спросили, почему, по его мнению, сейчас так много говорят о будущих ролях Ефремова. На него Карен Шахназаров ответил достаточно резко.

«Откуда ж я знаю, почему к Ефремову большое внимание? Это вы у журналистов спрашивайте. Я не знаю. Такие вы вопросы задаете!» — заявил он aif.ru.

В 2020 году Ефремов сел в нетрезвом виде за руль и попал в аварию в Москве, которая привела к гибели водителя другого автомобиля. Актера осудили и отправили в колонию. Он отсидел больше половины срока: из назначенных 7,5 лет Ефремов провел за решеткой 4 года и 8 месяцев.

Напомним, режиссер Сергей Кальварский рассказал, что вышедший из белгородской колонии актер Михаил Ефремов исполнит главную роль в его новом сериале-антиутопии, съемки которого запланированы на этот год.