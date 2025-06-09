«Он сыграет главную роль»: режиссер рассказал о первой работе Михаила Ефремова после колонии

Режиссера Сергей Кальварский рассказал о том, что вышедший из белгородской колонии актер Михаил Ефремов исполнит главную роль в его новом фильме, съемки которого запланированы на этот год. Об этом сообщили aif.ru

Как ранее сообщил режиссер, возможность участия актера в съемках картины обсуждалась еще когда тот находился в СИЗО. Название, как и другие детали производства киноленты пока не разглашаются.

«В будущем году [Ефремов] будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу», – поделился создатель фильма.

Однако в СМИ успела просочиться информация, что за участие в проекте 61-летний Михаил Ефремов получит гонорар в размере 13 миллиона рублей. Впрочем, это предположение позже опровергла представитель актера Татьяна Глаголева.

Ранее мы писали о том, что за время отбывания своего срока Ефремов успел завести романтические отношения с Дарьей Белоусовой. 41–летняя актриса специально приезжала пожить с ним вместе в исправительной колонии.