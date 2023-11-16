Режиссер сериала «Раневская» Дмитрий Петрунь назвал сложным союз с Цигаль-Полищук

Режиссер сериала «Раневская» Дмитрий Петрунь назвал сложным союз с Мариэттой Цигаль-Полищук. Деятель кино поделился откровением с Мослентой.

В беседе с журналистами Дмитрий оценил творческий союз с Мариэттой. По его словам, их отношения никогда не были простыми. С самого начала он был «излишне строг и придирчив» к актрисе. При этом режиссер считает, что подобное поведение помогло Мариэтте полноценно вжиться в образ Фаины Раневской.

Еще одним известным проектом Дмитрия стал сериал «Екатерина. Фавориты», в котором главную роль сыграла Марина Александрова. Режиссер отметил, что у него прекрасные отношения с артисткой. По словам деятеля кино, он доволен работой с Мариной.

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