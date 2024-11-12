Режиссер Сергей Урсуляк выступил против мата в кино и театре. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер Сергей Урсуляк заявил, что хотя и признает нецензурную брань неотъемлемой частью русского языка, необходимо регулировать сферы его применения.

«Пользоваться этой частью языка нужно очень аккуратно. Есть и были виртуозы владения этим языком: когда это неоскорбительно, когда это придает шарма, перца и чего хотите, но бытовой мат — это чудовищно, а еще хуже — мат в театре и в кино», — заявил он.

При этом режиссер сериала «Ликвидация» признался, что и сам часто использует мат, однако современных деятелей искусства он призвал воздержаться от использования нецензурной лексики в творчестве.

«Я сторонник того, чтобы это категорически запретить и разрешать только тогда, когда это действительно художественно необходимо. Такие случаи тоже бывают», — добавил он.

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