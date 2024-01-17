Режиссер Сергей Гинзбург вышел в свет с женой, которая почти вдвое моложе него

Бывший муж актрисы Яны Поплавской, 65-летний режиссёр Сергей Гинзбург вышел в свет с 34-летней женой Ольгой Виниченко. Пара посетила премьерный показ военной драмы «Воздух» в кинотеатре «Октябрь».

На красной дорожке они держались за руки и выглядели счастливыми.

На вопрос журналистов о том, не собирается ли Гинзбург снова стать отцом в новом браке, режиссер ушел от прямого ответа, но признался, что готов ко всем позитивным событиям в жизни.

«Какой острый вопрос! Я готов ко всему хорошему, а дети - это прекрасно, поэтому я за», - сказал драматург в беседе с mk.ru.

Ранее мы писали, что Сергей Гинзбург и актриса Яна Поплавская были женаты 25 лет и развелись в 2011 году. Процесс разрыва стал болезненным для режиссера. Он рассказал, что сам справлялся со своими переживаниями и не требовал в тот момент поддержку от близких. Кроме того, Поплавская запрещала общим друзьям общаться с бывшим мужем, но многие не следовали ее просьбам.