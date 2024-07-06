Режиссер Сарик Андреасян поддержал идею переснять советские фильмы. Об этом сообщает mk.ru.

Режиссер Сарик Андреасян положительно высказался об идее пересъемки советских фильмов. По его словам, это необходимо из-за того, что молодое поколение не поймет формата старого кино и не заинтересуется классикой советского кинематографа.

Как передают журналисты, Андреасян привел примеры успешных ремейков американских фильмов, таких как «Гордость и предубеждение» и «Грозовой перевал».

Режиссер добавил, что старые фильмы необходимо возрождать через новые интерпретации. При этом старшее поколение всегда сможет наслаждаться оригинальными картинами, снятыми в СССР.

Напомним, Сарик Андреасян является режиссером сериала «Чикатило», фильмов «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Ранее мы писали о том, что режиссер Бортко не захотел комментировать массовую пересъемку советской классики.