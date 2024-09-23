Режиссер Павел Лунгин признался, что скучает по актеру Петру Мамонову. Об этом он рассказал в интервью Газете.Ru.

Павел Лунгин стал одним из первых, кто пригласил Петра Мамонова сняться в кино — так, он принял участие в съемках дебютного фильма режиссера «Такси-блюз». После этого у Мамонова актерская карьера начала развиваться. Одной из самых известных картин, в которой он снялся, стал фильм «Остров».

По словам Лунгина, ему очень не хватает актерского таланта Мамонова.

«Нам было с ним очень интересно работать, мы доверяли друг другу, и мне, конечно, невероятно не хватает его в этом мире», — рассказал он.

При этом режиссер напомнил, что у Мамонова не было актерского образования.

«Он как-то так перевоплощался, но в то же время оставался тем самым Петром Мамоновым, которого я знал. Сквозь все его роли проглядывало все та же его узнаваемая и ни на что не похожая личность», — добавил он.

Ранее режиссер Павел Лунгин заявил, что мировое кино переживает культурную мутацию.