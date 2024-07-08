«Проживаем культурную мутацию»: режиссер Лунгин рассказал о кризисе в современном кинематографе

Режиссер Павел Лунгин, снявший множество известных российских фильмов, считает, что в кино сложилась опасная ситуация. Индустрия, говорит он, находится в определенном кризисе.

Лунгин отметил, что сейчас сложно выпустить на экраны авторское кино. Некоторые думают, что в индустрии есть легкие деньги, но это совсем не так.

«Они совсем не легкие, но от них сносит голову людям. Но все мировое кино сейчас в некотором кризисе. Мы все проживаем культурную мутацию. Переход из одной культуры в другую», — цитирует Лунгина ТАСС.

Современную культуру режиссер назвал кентавром — не до конца понятно, какой она будет: ограничится «тик-токами» или появится что-то более глубокое.

Лунгин добавил, что раньше очень многие хотели сниматься в авторских фильмах, принося жертву культуре, но сейчас такая тенденция постепенно исчезает.

Сейчас в планах у режиссера снять документальный фильм, посвященный Петру Мамонову. Певец, говорит он, заслуживает осмысления, поскольку был удивительной личностью.

Ранее актер Владимир Стеклов рассказал, как режиссер Павел Лунгин обиделся на него из-за съемок в фильме Эльдара Рязанова. В кино в итоге он так и не снялся, но из-за него постановщик еще долгое время не звал артиста в свои проекты.