Режиссер новой комедии объяснил, как ему удалось уговорить Нагиева сняться в фильме

Убедить российского актёра Дмитрия Нагиева сняться в новой комедии «Папу маме заверни» помог хороший сценарий. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на режиссёра картины Ивана Архипова.

По словам Архипова, в роли одного из персонажей фильма он всегда видел исключительно Нагиева. При этом, как рассказывает режиссер, многие знакомые говорили ему, что заполучить Нагиева для съёмок едва ли удастся — в том числе потому, что актёр находится в творческом отпуске.

Сомнения окружающих, впрочем, не поколебали твёрдости намерений Архипова — и в конце концов он добился своей цели.

«В итоге Дмитрию Нагиеву понравился сценарий и он согласился принять участие в проекта. Во время съемок актер даже вносил в текст свои шутки, чтобы сделать фильм еще лучше и естественнее», — сказано в материале издания.

Помимо Нагиева, в картине снялись актрисы Анна Хилькевич и Екатерина Шпица, а также Вита Корниенко.

Ранее стало известно, что Нагиев в прошлом зарабатывал за корпоратив от 13 млн рублей.