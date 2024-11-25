Продюсер раскрыл многомиллионный гонорар Дмитрия Нагиева

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько зарабатывал на корпоративах шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, в настоящий момент Нагиев крайне редко появляется на светских мероприятиях и почти не принимает заказы на корпоративы, однако в прошлом его гонорар за услуги ведущего был одним из самых высоких в российском шоу-бизнесе.

«Дима Нагиев сейчас, во-первых, достаточно редко куда-то выходит в принципе. Раньше, если он выходил, то минимум за 13−15 миллионов рублей — примерно такие были гонорары. Он не дешевый, он, соответственно, достаточно дорогой артист, ведущий, шоумен, да и актер. Дима востребованный, безусловно, с ним очень легко работать. Он очень хороший, добрый мужик. Ну и, соответственно, такой добропорядочный, я бы сказал, тактичный, безумно талантливый. Ну, в настоящее время его заказывают несмотря на то, что он крайне редко где-то появляется, но его хотят видеть везде. Он, конечно, выборочно ходит», — поделился Дворцов.

Ранее Дмитрий Нагиев раскрыл, с кем из коллег не согласен работать.