Режиссер номинированного на «Оскар» фильма попал в больницу

Режиссер номинированного на «Оскар» «Вора» Павел Чухрай попал в больницу с гипогликемией. У него резко упал уровень глюкозы в крови. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 78-летний режиссер пожаловался на сильную слабость и головокружение, у него появились проблемы со сном. При обследовании Павлу диагностировали гипогликемию, развившуюся на фоне сахарного диабета. Болезнь может привести к нарушениям работы мозга и к остановке сердца. Режиссеру выписали курс препаратов и отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, в 1997 году его «Вор» с Владимиром Машковым был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке, а также завоевал приз «Золотая медаль сената» Венецианского кинофестиваля.

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