Режиссер Никита Михалков рассказал о страхе актеров потерять известность. Об этом сообщает aif.ru.

Никита Михалков признался, что в России дефицит талантливых актеров. По словам режиссера, в Центр театра и кино под его руководством из 500 желающих проходят лишь единицы.

«Катастрофически упал актерский уровень. Сегодня медийность зарабатывается совершенно другим способом. Актер боится ее потерять. „Склифосовский“ первый сезон, второй, пятый, десятый. И уже бороду не сбрить, ты приговорен», — объяснил он.

Михалков добавил, что актеры, которые приходят в профессию не ради медийности, а ради творческой составляющей, практически исчезли.

«А сыграть так, что тебя как актера не узнают даже, это тоже очень страшно, и очень мало кто может. Я уж не говорю о том, что хочет», — рассказал режиссер.

Ранее мы писали о том, что 78-летний режиссер Никита Михалков получит 3,2 млн рублей за спектакль «12».