Режиссер Никита Михалков посетил важное мероприятие, прервав временное затворничество

Режиссер Никита Михалков после долгого отсутствия на публике появился в Нижнем Новгороде на IX фестивале кино «Горький fest». Об это пишет Woman.ru.

Мероприятие стало важным событием не только для любителей авторского кино, но и для самого 79-летнего кинодеятеля. Дело в том, что в рамках фестиваля состоялся премьерный показ документального фильма «Никита Михалков. Метод». Лента режиссера Веры Водынски рассказывает о творческом пути самого Никиты Сергеевича.

Выйдя на сцену, Михалков сразу признался, что еще не видел картину, хоть съемочный процесс затянулся на три года. За это время, по его словам, он практически перестал замечать снимающих его документалистов, будто они «стали частью его повседневной жизни».

Тем не менее, режиссер сказал, что доверяет создателям фильма. Собственно, благодаря этому доверию он и приехал на фестиваль. Также он выразил надежду, что лента не разочарует зрителя, и они не выйдут из зала до самого конца показа.

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