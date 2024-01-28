Никита Михалков ответил Собчак, обвинившей его в «доносе» президенту о «голой» вечеринке

Режиссер Никита Михалков ответил журналистке Ксении Собчак, назвавшей его причиной «отмены» звезд, принявших участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Как заверила экс-ведущая «Дома 2», Михалков показал президенту России Владимиру Путину кадры с вечеринки, на которых, в частности, был запечатлен обнаженный рэпер Николай Васильев (Vacio) в одном носке на интимном месте.

В свою очередь, режиссер опроверг слова Собчак и заверил, что во время встреч с президентом у него есть более важные темы для обсуждения.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», - написал Михалков в своем Telegram-канале «Бесогон».

Он также отметил, что существует две категории людей: которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают всё, но не точно.

«Я предпочитаю первых – по крайней мере, они при желании хоть что-нибудь точно могут узнать», - подчеркнул режиссер, обращаясь к Собчак.

Напомним, 20 декабря блогер Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак вслед за певцами Филиппом Киркоровым и Димой Биланом принесла публичные извинения за участие в «голой» вечеринке. Сначала журналистка активно поддерживала Ивлееву, но потом неожиданно изменила позицию и заявила, что вечеринка была неуместной.