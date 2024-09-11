Режиссер Никита Михалков назвал непристойным участие России в «Оскаре». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно правилам премии «Оскар», для выдвижения на номинации, комитет страны должен выбрать фильм до конца сентября. Однако фактически работа российского комитета заморожена с 2022 года. О том, будет ли выдвинут фильм от нашей страны в этом году, ничего неизвестно.

Режиссер Никита Михалков считает, что такой необходимости сейчас нет.

«Сейчас там другие правила, в которые нам вписываться просто непристойно и непозволительно. Это раздвоение, которое приводит к тому, что идет демотивация тех людей, которые сегодня проливают кровь на наших границах», — заявил он.

По словам режиссера, современные критерии отбора на кинопремии не соответствуют тем, что были раньше.

«Я не могу себе представить, чтобы сегодня „Летят журавли“ получила бы Гран-при в Каннах. Не могу представить, чтобы „Москва слезам не верит“ сегодня получила бы „Оскар“. Это невозможно», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Никита Михалков предложил обсудить введение цензуры в кино и на сцене.