Никита Михалков предложил обсудить введение цензуры в кино и на сцене. Об этом сообщает aif.ru.

Режиссер Никита Михалков заявил, что выступает за обсуждение инициативы о введении цензуры в российском искусстве. По словам Михалкова, важно понимать, кто будет выступать цензорами. В качестве примера он привел российского писателя Николая Лескова.

«Понимаете, важно кто будет цензором: когда это Николай Лесков — это одно, а когда цензор не буду даже называть кто — это другое», — объяснил он.

Режиссер добавил, что подобные темы он регулярно обсуждает со студентами, у которых преподает. Он также рассказал, что периодически беседует с ними на темы, которые поднимает в авторской программе «Бесогон».

«Мы обязательно обсуждаем с ними „Бесогон“, потому что в определенном смысле он выражает мою концепцию жизни, а уж коли вы пришли ко мне, то давайте, так сказать, выслушайте меня», — рассказал он.

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