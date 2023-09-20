Режиссер Музалева рыдала при просмотре кадров с трагически погибшим Пускепалисом

Режиссер сериала «А у нас во дворе» Ольга Музалева подготовила проект, посвященный памяти трагически погибшего в 56 лет актера Сергея Пускепалиса. Кинематографист выпустит отснятые серии проекта и документальные кадры со съемочной площадки. Как призналась постановщик, когда она смотрела эти кадры, то, не переставая, рыдала.

Пускепалис умер в результате серьезной аварии в Ярославской области. На тот момент он был задействован в сериале Музалевой, и из-за его гибели съемки завершить не удалось. Всего было готово материала только на две серии, именно их режиссер и смонтировала, назвав «Прерванный сезон». Они будут показаны на Первом канале 23 сентября.

«Я отсмотрела все исходники, которые были между дублями, честно говоря, рыдая. Осознать, что его больше нет, получается сложно. И не только мне», - поделилась Ольга в беседе со StarHit.

Отметим, что с актером режиссер дружила на протяжении десяти лет. Музалева призналась, что Сергей был уникальным человеком, которых редко встретишь в жизни. Он был интеллектуален, прост, надежен и понятен. В нем была «мужская суть», которую он и транслировал в своих картинах.

К слову, сегодня, 20 сентября, в Москве прощаются с еще одним выдающимся человеком – поэтом Николаем Добронравовым. На похоронах ожидается большое количеством людей, но все внимание общественности приковано к композитору Александре Пахмутовой. Ее друг певец Юлиан предупредил, что ее может ждать смертельная опасность на траурном мероприятии.