Режиссер Моцардо уколол Олешко и заявил, что вечер памяти Ширвиндта состоится

Режиссер Вячеслав Моцардо заявил, что Александра Ширвиндта не забудут, и вечер памяти обязательно состоится. Своими мыслями он поделился в беседе с NEWS.ru.

Знаменитость дружил с Ширвиндтом около 30 лет. И его возмутили слова актера Александра Олешко о том, что про мэтра забыли. Моцардо убежден, что мужчине не стоило делать такие поспешные выводы, а в Театре Сатиры обязательно проведут вечер памяти Ширвиндта.

«Возможно, уже осенью в начале нового театрального сезона. Поскольку лето — время отпусков и может стать сложностью собрать артистов и остальной коллектив театра, — высказался режиссер.

Вячеслав не упустил возможность ответить Олешко на его слова, после которых в театре начался скандал. Он отметил, что в учреждении и без посторонних напоминаний «сами прекрасно знают, как им сохранять память об Александре Анатольевиче».

Недавно стало известно, что спектакль «Где мы?..», в котором главную роль исполнял именно Александр Ширвиндт, решили убрать из репертуара, так как не представляют другого артиста вместо мэтра. Олешко высказался о том, что можно было бы не отменять постановку, а устроить своего рода памятный вечер с участием других актеров. Новое руководство не поддержало его идею.

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