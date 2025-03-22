Режиссер Михаил Локшин судится за право показа «Мастера и Маргариты» в США

Снявший новую экранизацию «Мастер и Маргариты» режиссер Михаил Локшин подал в суд на продюсеров Светлану Мигунову-Дали и Грейс Ло. Создатель картины обвиняет в попытках срыва проката.

Мигунова-Дали и Грейс Ло заявили, что приобрели права на англоязычную адаптацию картины, тем самым заблокировав прокат фильма Локшина в США. Однако компания Luminosity Pictures, которая представляет интересы режиссера, настаивает, что роман «Мастер и Маргарита» является общественным достоянием, сообщает Variety.

По словам Локшина, юридическое расследование его компании может доказать неправомерность действий продюсеров.

При этом юрист продюсеров назвал иск абсурдным и требует его отозвать. Суд скоро назначит дату слушания.

«Мастер и Маргарита» уже вышел в прокат в Италии, Германии и Австрии.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Локшина вышел в прокат 25 января 2024 года. Суммарно картина заработала около миллиарда рублей при бюджете в 1,2 миллиарда рублей.

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