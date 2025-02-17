«Мы страшно поругались»: Юлия Снигирь не разговаривала с Евгением Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты»

Актриса Юлия Снигирь рассказала о ссорах с мужем во время съемок фильма «Мастер и Маргарита». В эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» артистка призналась, что однажды они с Евгением Цыгановым «страшно поругались» и даже перестали друг с другом разговаривать.

По словам знаменитости, они с супругом могли часто расходиться во мнениях по поводу ролей в картине. Более того, их конфликты могли обостряться до такой степени, что они прекращали разговаривать друг с другом.

«Мы могли очень сильно ссориться дома по поводу ролей. У нас были споры: у меня было одно мнение по поводу сцены, у Жени — другое. Был момент, когда мы пришли на съемочную площадку и вообще друг с другом не разговаривали, потому что страшно поругались из-за сцены», — поделилась Юлия Снигирь.

Как оказалось, это была сцена первого знакомства Мастера и Маргариты, роли которых исполнила звездная пара. Актриса рассказала, что об их конфликте знала вся съемочная группа, поскольку они с мужем улыбались друг другу лишь в кадре.

В недавнем интервью Евгений Цыганов также признался, что между ним и Юлией Снигирь случались разногласия на съемках «Мастера и Маргариты». По словам актера, ему было «очень волнительно и непросто» работать с супругой, когда ее «раздевали» и целовали в кадре. Вероятно, именно по этой причине артист не мог отказаться от участия в фильме и «из простых мужских соображений» решил согласиться на роль Мастера.

Напомним, отношения знаменитостей завязались в 2014 году, когда Евгений Цыганов еще жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая ждала от него седьмого ребенка. Это сразу вызвало волну критики в обществе. В 2015 году актер оставил семью, а уже через год женился на Юлии Снигирь. Как утверждал сам артист, он не бросал ни экс-возлюбленную, ни детей, и поддерживает связь с наследниками и всячески помогает им.

Ранее мы писали о том, что психолог Екатерина Корендясева оценила шансы Юлии Снигирь и Евгения Цыганова на долгий брак.